Ayvalık'ta

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz mevsiminin en büyük sorunu olan sivrisinek başta olmak üzere tüm uçkun ve haşerelerle kış aylarından bu yana gerçekleştirdiği amansız mücadeleyi tüm hızıyla sürdürüyor.

Sivrisinek konusunda larva mücadelesini geçtiğimiz Aralık ayından itibaren başlatan ekipler, ilçe genelindeki; kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarıyla durgun su birikintileri, çöp konteynerleri ile çöp terfi merkezlerinde hava koşullarına göre sivrisinek larvalarına yönelik sürdürüyorlar.

Havaların ısınmasıyla birlikte uçkun mücadelesine yönelik çalışmaları hızlandıran belediye ekipleri; bir yandan Koronavirüs salgınına karşı ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakların yanı sıra kamu kurumları, işyerleriyle halkın yoğun olduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirirken, bir yandan da uçkun mücadelesine aynı tempoyla aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi arasında yapılan protokol gereği ilaçlama işlerinin kendi sorumluluklarına geçtiğini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Geçmiş dönemlerde ilaçlamaların aksatılması nedeniyle kentimizde başta uçkun olmak üzere haşere, sinek ve böcek sayıları ciddi bir artış göstererek, toplum halk sağlığını tehdit eder hale gelmişti. Geçtiğimiz yaz aylarında adeta bir seferberlik başlatarak 7 ekiple, 24 saat süresince aralıksız sivrisinek mücadelesini gerçekleştirmiştik. Bu çalışmaların turizmimize engel olmamasına da özen gösterdik." dedi.

Küçükköy Belediye Başkanlığı döneminde sivrisinek mücadelesinde çok büyük başarılar elde etmesiyle gönüllerde taht kuran Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Geçmişteki tecrübelerimizden dolayı sivrisinekle mücadelenin kış aylarında yapılması gerektiğini çok iyi biliyorduk. Bu yüzden de olması gerektiği gibi Aralık ayında larvayla mücadeleye başladık. Halen daha da ekiplerimiz bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan ilaç ihalesinin ardından yaz aylarında daha etkin olan bir ilacın daha teminini gerçekleştirdik. Bugünden itibaren de ekiplerimi z bu ilacı kullanmaya başlayacaklar. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki haftalarda hummalı bir çalışmayla kullanmaya başlayacağımız yeni ilacın da etkin olmasıyla birlikte uçkun mücadelesinde önemli gelişmeler elde edeceğiz. Bu çalışmalarımız da yaz mevsiminin yanı sıra yılın 12 ayı sürecektir" diye konuştu. - BALIKESİR