Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta şoförlerden uyuşturucuya "siyah kurdeleli" tepki
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Ayvalık'ta şoförlerden uyuşturucuya "siyah kurdeleli" tepki

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelen şoförler, araçlarına siyah kurdele bağladı.

Ayvalık'ta şoförlerden uyuşturucuya
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelen şoförler, araçlarına siyah kurdele bağladı.
Ayvalık Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi ve oda yöneticilerinin öncülüğünde, Altınova Sahil Arkadaşlar Taksi Dolmuş Kooperatifi Başkanı Erkan Akarçay, Ayvalık Birlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Süleyman Aslan, Altınova Birlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hamit Aydın, Sarımsaklı Birlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Karakuş, Ayvalık Toplu Taşıma Kooperatifi Başkanı Fatih Uzun tarafından başlatılan "Ayvalık Uyuma" isimli kampanyaya vatandaşlar da destek verdi.
Aziz Ciddi, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili yasaların daha fazla caydırıcı olması gerektiğini söyledi.
Ayvalık'ta toplu taşımacılık yapan kooperatif başkanlarıyla bu konuya dikkati çekmek istediklerini belirten Ciddi, "Araçlarımızın hepsine siyah kurdele bağladık. Birkaç gün önce uyuşturucu nedeniyle kaybettiğimiz iki gencimize yüreğimiz yandı ama sadece 'Allah ailelerinin yardımcısı olsun, sabır versin' versin demekle yetiniyoruz. Uyuşturucu nedeniyle yürekleri yanan bir ailenin canı yandıysa, yarın bu illet nedeniyle bizler de ağlıyor olabiliriz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:05 Kaynak: AA
Altınova, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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