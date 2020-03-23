Ayvalık'ta sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Ayvalık'ta sokak hayvanları unutulmadı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki kafe ve restoranların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ayvalık Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki kafe ve restoranların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ayvalık Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.
Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ergin, ilçedeki tüm mahalle ve sokaklarda yaşayan hayvanların doyurulması için sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra gönüllülerinde katkı verebileceklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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