Ayvalık'ta Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Ayvalık'ta Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor

22.07.2023 18:14

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin artmasıyla bölge sakinleri can güvenliklerinden endişe duyuyor. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne her gün 3-4 kez ısırılma vakası bildiriliyor. Bir vatandaşın 6 yaşındaki çocuğunun sokak köpeği tarafından ısırıldığı olay ise sosyal medyada tepki çekti. Ayvalık Belediyesi ise 30 yıldır böyle bir vakanın olmadığını iddia ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında başıboş sokak köpekleri vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Sarımsaklı sahilindeki yüzlerce başıboş sokak köpeği nedeniyle bölge sakinleri korku içinde yaşıyor. Öte yandan Ayvalık Devlet Hastanesi'ne her gün 3-4 kez ısırılma vakasının geldiği bildiriliyor.

Başıboş sokak köpeği sorunu, Ayvalık sakinlerine isyan ettirdi! Her gün 3-4 vaka geliyor

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ISIRDILAR

Sosyal medyada isyanını dile bir vatandaş, 6 yaşındaki oğlunun bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını ve acil servisin önünde ise başıboş sokak köpeği sürüsünün olduğunu ifade etti.

Başıboş sokak köpeği sorunu, Ayvalık sakinlerine isyan ettirdi! Her gün 3-4 vaka geliyor

"AYVALIK BELEDİYESİ '30 YILDIR BÖYLE VAKA YOK' DİYOR"

Sosyal medya paylaşımında, şu ifadeler kullanıldı: "Sarımsaklı sahilde yüzlerce başıboş köpek var bunlardan biri bu gün 6 yaşında oğlumu ısırdı Ayvalık Belediyesi 30 yıldır böyle vaka yok diyor Ayvalık devlet hastanesi her gün üç dört vaka geliyor diyor, burası da acilin önü.

Başıboş sokak köpeği sorunu, Ayvalık sakinlerine isyan ettirdi! Her gün 3-4 vaka geliyor

ACİL SERVİSİN ÖNÜNDE BİLE BAŞIBOŞ KÖPEKLER VAR

"Acil servisin önünde çekebildiğim diğer bir köpek diğerlerine yaklaşamadım ayakta ve üç adet sürüydü köpek çiftliklerinde böyle cüsselisi yok bunlar sokakta ve acil önlerinde"

Başıboş sokak köpeği sorunu, Ayvalık sakinlerine isyan ettirdi! Her gün 3-4 vaka geliyor
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Sokak Köpeği, Ayvalık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ayvalık'ta Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor - Son Dakika


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