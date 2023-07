Ayvalık'ta Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor

Türkiye'nin dört bir yanında başıboş sokak köpekleri vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Sarımsaklı sahilindeki yüzlerce başıboş sokak köpeği nedeniyle bölge sakinleri korku içinde yaşıyor. Öte yandan Ayvalık Devlet Hastanesi'ne her gün 3-4 kez ısırılma vakasının geldiği bildiriliyor.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ISIRDILAR

Sosyal medyada isyanını dile bir vatandaş, 6 yaşındaki oğlunun bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını ve acil servisin önünde ise başıboş sokak köpeği sürüsünün olduğunu ifade etti.

"AYVALIK BELEDİYESİ '30 YILDIR BÖYLE VAKA YOK' DİYOR"

Sosyal medya paylaşımında, şu ifadeler kullanıldı: "Sarımsaklı sahilde yüzlerce başıboş köpek var bunlardan biri bu gün 6 yaşında oğlumu ısırdı Ayvalık Belediyesi 30 yıldır böyle vaka yok diyor Ayvalık devlet hastanesi her gün üç dört vaka geliyor diyor, burası da acilin önü.

ACİL SERVİSİN ÖNÜNDE BİLE BAŞIBOŞ KÖPEKLER VAR

"Acil servisin önünde çekebildiğim diğer bir köpek diğerlerine yaklaşamadım ayakta ve üç adet sürüydü köpek çiftliklerinde böyle cüsselisi yok bunlar sokakta ve acil önlerinde"