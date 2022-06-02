Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı

02.06.2022 10:01

Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralıBALIKESİR Balıkesir'in dünyaca ünlü tatil bölgesi Ayvalık ilçesinde sokak ortasında güpegündüz çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı

BALIKESİR Balıkesir'in dünyaca ünlü tatil bölgesi Ayvalık ilçesinde sokak ortasında güpegündüz çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, turizm merkezi Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesinde İ.Ü., T.V. ve E.V arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada onlarca turistin bulunduğu bölgede silahlar konuştu. Çıkan çatışmada T.V ve E.V. yaralandı. İ.Ü. ise olay yerinde kaçtı. Çatışmanın ardından yaşanan korku dolu anlar ve vatandaşların sokak ortasında vurulan bir yaralıya müdahale anları ise kameralara yansıdı.

Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı
Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı
Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı
Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı
Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı

YORUMLAR
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Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek görüntüledi Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek görüntüledi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak ortasında güpegündüz silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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