Ayvalık'ta tekne motoru hırsızı yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yapan bir kişi yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:08 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yapan bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahilkent
Mahallesi'nde tekne motoru hırsızlığı yapıldığı bilgisini alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı S.E'nin yaptığını tespit etti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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