Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta tekne motoru hırsızı yakalandı
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Ayvalık'ta tekne motoru hırsızı yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yapan bir kişi yakalandı.

Ayvalık'ta tekne motoru hırsızı yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yapan bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahilkent Mahallesi'nde tekne motoru hırsızlığı yapıldığı bilgisini alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı S.E'nin yaptığını tespit etti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Sahilkent, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:08 Kaynak: AA
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