Ayvalık'ta "Teoman" fırtınası esti

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Teoman, çok sevdiği Ayvalık'ta hayranlarıyla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Gençlerin çoğunlukta olduğu konserde ünlü sanatçı Teoman birbirinden güzel şarkılarını kendine has üslubuyla hayranları için seslendirdi.

Uzun süre ara verdiği sahnelere Mayıs ayı sonunda dönen Teoman'ın, Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konseri yaklaşık 5 bin kişi büyük bir coşkuyla izledi.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen, ünlü rock sanatçısı Teoman'ın konserine ilgi yoğun oldu.

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