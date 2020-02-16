Ayvalık'ta THK'nın 95. Kuruluş yıl dönümünü töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta THK'nın 95. Kuruluş yıl dönümünü töreni - Son Dakika

Ayvalık'ta THK'nın 95. Kuruluş yıl dönümünü töreni

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun (THK) 95. Kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.

Ayvalık'ta THK'nın 95. Kuruluş yıl dönümünü töreni, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun (THK) 95. Kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı'nda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende konuşan Türk Hava Kurumu Ayvalık Şubesi Başkanı Yavuz Duru, THK'nın kurulduğu günden bugüne kadar, yüklendiği havacılık sanayini kurma, geliştirme, havacılığı tanıtma ve sevdirme misyonunu büyük bir titizlikle sürdürmekte olduğunu kaydederek, "Kurulduğu ilk yıllardan itibaren THK, halkla bütünleşmek, havacılık alanındaki faaliyetlerini halka ulaştırmak amacıyla her ilde, ilçede şubeler açma yönünde çalışmalar yürütmüştür. Bugün itibariyle 450 den fazla şubesiyle ülke genelinde yaygın bir organizasyon ağına sahip ender kuruluşlardan birisidir. Sivil havacılığımızın değişik ihtisas alanlarındaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere bir üniversite kurma çalışmaları 2009 yılında başlatılmıştır. Bu bağlamda Ankara, İzmir ve Eskişehir'de kampüsler oluşturulmuştur. Bünyesinde, Havacılık Meslek Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi ve İşletme Fakültelerini barındırmaktadır" dedi.


THK'nın, havadan yangın söndürme imkan ve kabiliyetini ülkemize kazandıran ilk ve halen bu hizmeti sürdüren tek ulusal kurumu olduğunun altını çizen Başkan Duru, "Türk Hava Kurumu ambulans helikopter ve uçakları ile en zor zamanlarında halkımıza destek olmaktadır. THK her yıl yaklaşık olarak 300 bin gencimize yemek ve konaklama dahil ücretsiz model uçak, paraşüt, planör, yelken kanat, yamaç paraşütü, mikrolight ve balon eğitimi vermektedir. Ayrıca kurslarımız yıllardır devam etmektedir. Yapılan bu hizmetler sadece halkımızın yapmış olduğu fitre, zekat ve kurban derisi bağışlarıyla gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Kurumu, 95 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından birisi olarak halkımızın desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edecektir. Bu konuda yardım ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.


Törene, THK Ayvalık Şubesi yönetimi, kurumun bünyesindeki Genç Kanatlar Grubu öğrencileri ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyesi gaziler de katıldı. - BALIKESİR

Türk Hava Kurumu, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı
Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı

Son Dakika Haberleri
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 23:55:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta THK'nın 95. Kuruluş yıl dönümünü töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]