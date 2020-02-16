Ayvalık'ta THK'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta THK'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Ayvalık'ta THK'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Ayvalık'ta THK'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende konuşan THK Ayvalık Şube Başkanı Yavuz Duru, bir havacılık eğitim kurumu olan THK'nin 16 Şubat 1925'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." öngörüsüyle kurulduğunu söyledi.

Kurumun ilk yıllarından itibaren halkla bütünleşmek, havacılık alanındaki faaliyetlerini halka ulaştırmak amacıyla her ilde, ilçede şubeler açma yönünde çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Duru, şöyle konuştu:

"THK bugün itibarıyla 450'den fazla şubesiyle ülke genelinde yaygın bir organizasyon ağına sahip ender kuruluşlardan biridir. Sivil havacılığımızın değişik ihtisas alanlarındaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere üniversite kurma çalışmaları 2009 yılında başlatılmıştır. Bu bağlamda Ankara, İzmir ve Eskişehir'de kampüsler oluşturulmuştur. Bünyesinde, Havacılık Meslek Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi ve İşletme Fakültelerini barındırmaktadır."

Törene, THK Ayvalık Şubesi yönetimi, kurum bünyesindeki Genç Kanatlar Grubu öğrencileri ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanlığı üyesi gaziler katıldı.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi
Türkiye'den kaçırılan eseri, İngiltere'de Türk profesörün bilimsel makalesi yakalattı 100 zırhlı Fetih Suresi'yle Suriye sınırına gitti Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı

Son Dakika Haberleri
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:21:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta THK'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]