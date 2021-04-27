Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon - Son Dakika

Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon

27.04.2021 14:43
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lezzeti sayesinde şöhreti sadece Türkiye'de değil, Dünya geneline yayılan Ayvalık Tostu satan esnafı bir araya getiren "Ayvalık Tostçular Çarşısı" tepeden tırnağa yenilenerek yeni yüzüyle açılışa hazır hale getirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lezzeti sayesinde şöhreti sadece Türkiye'de değil, Dünya geneline yayılan Ayvalık Tostu satan esnafı bir araya getiren "Ayvalık Tostçular Çarşısı" tepeden tırnağa yenilenerek yeni yüzüyle açılışa hazır hale getirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in seçim döneminde sözünü verdiği projeler arasında yer alan tostçular çarşısı, turizm dönemi başlamadan önce hızlı bir şekilde çatısıyla, sıvasıyla, boyasıyla, taş kaplamasıyla, havalandırma sistemleriyle dört dörtlük yenilendi ve sezona hazırlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, son dönemde, kentte fırtınaların, şiddetli yağmurların ve hortumların art arda yaşandığını hatırlatarak, 15 yıl önce hizmete giren çarşının çatısının da büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi. Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen projede Ayvalık Tostçular Çarşısı'nın yağmurlarla birlikte akan çatısı yenilendiğini, tabela ve mobilyalarının tek tip hale getirildiğini belirtti.

Başkan Ergin, "Düzenli bir çarşı oluşturma çalışmalarımız tamamlandı. Kısa süre içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ayvalık tostunun lezzetini misafirlerimizle buluşturacak hijyenik bir ortam hazırlandı. Ayvalık ürünleri denildiğinde, Ayvalık tostu bu lezzetlerden bir tanesi. Ayvalık tostunun lezzetine varmak isteyen konuklarımız 11 işletmenin bulunduğu çarşıda diledikleri mekanda tadını çıkarabilecekler. Mekanlar standart hale getirildi, yaz kış her türlü koşulda hizmet verebilecekler. Tuvaletlerine kadar düşünüldü. Bundan sonra iş esnafımıza düşüyor. Kaliteli hizmet sunabilmek için artık birbirleriyle yarışacaklar" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi'nin tostçu esnafına kiraladığı çarşının yıllar önce bakımlarının yapıldığını, ancak üzerinden geçen zamanda yıprandığını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin yapım aşamasıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ayvalık Belediyesi teknik personeli tarafından sadece malzeme temini yapıldı. Ekstra bir masraf ve işçilik gideri oluşturmadan tepeden tırnağa yeniledik. Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde; elektrik, kaynak, marangoz, tabela, boya ve sıhhi tesisat işleri atölye personeli tarafından çarşının ilgili tüm bölümleri elden geçirip yenilendi. Çatısından başlayarak Etüd Proje Müdürlüğü tasarım ekibi, sürecin her aşamasında mimari olarak çalıştı. Tek tip büfe tasarlandı, kullanım alanı genişletildi. Yeni aydınlatma ve dış cephesi Ayvalık'ın tarihi yapısına uygun şekilde düzenlenmesi için özen gösterildi. Yapıya son dokunuşu Fen İşleri Müdürlüğü gerçekleştirdi. Kaldırımdan başlayarak zemin döşemeleri yenilendi." - BALIKESİR

Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Tostu, Balıkesir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
"Aylık gelirim 1,5 milyon lira" diyen VeBitcoin CEO'sunun vergi dolandırıcılığını deşifre ettiler         
15:30
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum         
15:00
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız         
14:45
Hamile kadın aynı anda hem koronaya hem de domuz gribine yakalandı Hamile kadın aynı anda hem koronaya hem de domuz gribine yakalandı         
14:22
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı         
11:21
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 16:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement