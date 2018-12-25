Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

Ayvalık'ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil hakimiyetini kaybederek takla attı.

Ayvalık'ta Trafik Kazası; 1 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden, 1'i yaralandı.

Alınan bilgiye göre; saat 19.00 sıralarında Gömeç'ten İzmir istikametine giderken, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'a bağlı Murateli kırsal mahallesi sapağında, İbrahim Çatalbaş 'ın idaresindeki 35 EA 6852 plakalı özel otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarına savruldu. Takla atan ve ters dönen araçta yaralılara olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Gurup Amirliği bünyesindeki ekipler müdahale etti.

Kazada; araçta bulunan Safiye Karaca isimli bayan yaralanırken, sürücü Çatalbaş ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Safiye Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:17 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
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