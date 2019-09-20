Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajları'na dönen sapağında, Vedat Ali Çelik idaresindeki 35 GGA 20 plakalı özel otomobil, Sinan Atan yönetimindeki 10 BAH 22 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Vedat Ali Çelik'in yanı sıra araçta bulunan Gürsel Çelik yaralandı. 112 ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Vedat Ali, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
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