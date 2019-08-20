Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta trafik kazası; 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayvalık'ta trafik kazası; 5 yaralı

29 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ayvalık'ta trafik kazası; 5 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolundaseyir halindeki Nazmi Konakoğlu'nun kullandığı 10 YP 999 plakalı otomobil ile o sırada kaçvaşktan Kazan Sitesi'ne giriş yapmak isteyen Yasemin Özdemir idaresindeki 34 BEY 051 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri Nazmi Konakoğlu ve Yasemin Özdemir'in yanı sıra Görkem Karataş, Murat Kaya ve Güler Durmuş isimli yolcular da yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler Durmuş'un belinin kırılması sebebiyle yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenilirken, diğer 4 yaralının ise yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR
Yasemin Özdemir, Balıkesir, Ayvalık, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 19:52:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta trafik kazası; 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]