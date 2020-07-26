Ayvalık'ta turizmciler bayram rezervasyonlarından memnun - Son Dakika

Ayvalık'ta turizmciler bayram rezervasyonlarından memnun

Pandemi tedbirlerini başarıyla uygulayan Ayvalık'ta turizmciler, Kurban Bayramı öncesi gelen rezervasyonlardan memnun.Başta Cunda Adası olmak üzere 22 adaya sahip Ayvalık, bünyesinde, Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçilen, 17 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı'nı barındırıyor.

Ayvalık'ta turizmciler bayram rezervasyonlarından memnun, System.String[]

Pandemi tedbirlerini başarıyla uygulayan Ayvalık'ta turizmciler, Kurban Bayramı öncesi gelen rezervasyonlardan memnun.

Başta Cunda Adası olmak üzere 22 adaya sahip Ayvalık, bünyesinde, Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçilen, 17 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı'nı barındırıyor.

Kendisine özgü tarihi ve gastronomisi bulunan kent, sadece yaz aylarında değil bahar ve kış aylarında da misafirlerini ağırlıyor.

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları, Kurban Bayramı'nda iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ederek yüzde 80-90 doluluk bekliyor.

Ayvalık Turizmciler Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, sezonu 1 Temmuz'dan itibaren açtıklarını ve taleplerin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Özgültekin, yüzde 60-65 doluluk oranı yakaladıklarını ifade ederek, "Bayramda yüzde 80-90 bir doluluk bekliyoruz. Bu dönemde iyi bir doluluk bekliyoruz. Ağustos ayında da yüzde 60 ila yüzde 80 arasında bir doluluk umuyoruz." dedi.

Kovid-19 salgın sürecini iyi geçirdiklerini vurgulayan Özgültekin, "Hem vatandaşlarımız hem de işletmelerimiz önlemlerini gayet iyi aldılar. Maske takma oranı çok yükseldi. Bu süreci bu şekilde atlatmamız da bizim için tabi hastalıksız ve herhangi bir şikayet olmadan da devam ediyor. Bayram rezervasyonlarımız gün geçtikçe artıyor. Rezervasyonlar pandemi nedeniyle, genelde önceden değil de son dakika yapılıyor ve devam ediyor. Artık, kalan bölümlerde, genellikle kapıdan gelen müşterilerimizle boşluk olan bölümleri dolduracağız ama süreç ve rezervasyonlar beklediğimizin üzerinde iyi gidiyor." diye konuştu.

"Bize gelen konuklar, sadece tarihe, denize doğaya gelmiyor"

Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da Ayvalık'ın doğası ve konumu itibarıyla salgın sürecinden fazla etkilenmediğini dile getirdi.

Ayvalık'taki turizmcilerin, oldukça bilinçli hareket ettiğini vurgulayan Çolak, işletmecilerin Kovid-19 ile ilgili yasaların gerektirdiği tüm önlemleri aldığını hatırlattı.

Çolak, bu durumun kendilerine büyük avantaj sağladığını belirterek, "Bayram öncesi son 10 günde başlayan bir hareketlilik var. Özellikle de bayramla birlikte ağustos ayında, yüzde 90 doluluk oranına ulaşacağımıza kesin gözüyle bakıyoruz. Bize gelen konuklar, sadece tarihe, denize, doğaya gelmiyor. Gastronomiye ve eğlenceye de geliyor. Bu durum da bize önemli bir yer sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Ayvalık'ta her şeyin daha iyi gideceğini ümit ediyorum"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise işletmelerle görüştüklerini ve rezervasyonlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdiklerini anlattı.

Ayvalık olarak oluşabilecek yoğunluğu taşıyabilecek durumda olduklarını vurgulayan Ergin, "Çalışmalarımızı yapıyoruz ve daha üst düzeye çıkarmak için çabalarımız sürüyor, işletmeci arkadaşlarımız da bu konuda anlayışlılar." dedi.

Ergin, belediye olarak da kentin tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Cunda, Ayvalık, Sarımsaklı geneline baktığınız zaman gerek sosyal medyada, gerekse ulusal medyada ciddi yer alıyoruz. 'Model Ayvalık' projesiyle kentimizi tanıtmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte Ayvalık'ta her şeyin daha iyi gideceğini ümit ediyorum. Kurban Bayramı ve sonrasında da ümidimiz o ki bu işin daha yüksek seviyeye çıkacağına inanıyorum. Turizmcilerimizle yaptığımız görüşmelerde rezervasyonların iyi gittiğini ve bayramda doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulacağını belirtiyorlar. Her ayın kendine göre bir güzelliği var ama vatandaşların eylül ayında da Ayvalık'a gelerek sonbaharın güzelliğini burada yaşamalarını bekliyoruz."

Kurban Bayramı, Cunda Adası, Sarımsaklı, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta turizmciler bayram rezervasyonlarından memnun - Son Dakika
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