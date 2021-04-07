Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı - Son Dakika

Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı
07.04.2021 14:09
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından botları patlatılarak Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından botları patlatılarak Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek mültecileri kurtardı. Cunda Adası'na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Güney Afrika uyruklu göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarla bulunuldu. - BALIKESİR
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