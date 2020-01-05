Ayvalık'ta Ülkü Ocaklarından MHP İlçe Teşkilatına destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Politika Ayvalık'ta Ülkü Ocaklarından MHP İlçe Teşkilatına destek ziyareti - Son Dakika

Ayvalık'ta Ülkü Ocaklarından MHP İlçe Teşkilatına destek ziyareti

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kısa bir süre önce atanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimine yönelik "Hayırlı Olsun" ziyaretleri sürüyor.

Ayvalık'ta Ülkü Ocaklarından MHP İlçe Teşkilatına destek ziyareti, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kısa bir süre önce atanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimine yönelik "Hayırlı Olsun" ziyaretleri sürüyor.


Bu kapsamda; çiçeği burnunda yeni yönetiminin ziyaretçilerinden biri de Ayvalık Ülkü Ocakları Başkanı Emin Öner oldu.


MHP Ayvalık İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen ziyaret, İlçe Başkanı Mehmet Sıray'ın konukseverliğinde gerçekleşti.


Ayvalık Ülkü Ocakları Başkanı Emin Öner beraberinde getirdiği Türk Bayrağı'na sarılı Kur'an-ı Kerim ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in çerçeveli bir fotoğrafını Mehmet Sıray'a takdim etti.


Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın ortak davası olan Türk Milliyetçiliği konusunda karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.


Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, "Sayın Ocak Başkanımız Emin Öner beye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder yapacakları çalışmalarda her zaman destek olacağımızı belirtir, başarılar dilerim" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İranlı hackerlar, ABD'ye siber saldırı düzenleyip intikam sözü verdi Türkiye'nin Libya tezkeresinden rahatsız olan Arabistan'dan skandal açıklama: Libya'ya karışmayın Darbeci Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı

Son Dakika Haberleri
15:45 Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı - Son Dakika Haber
15:43 Kayıp İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu - Son Dakika Haber
15:43 Irak Meclisi, ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için olağanüstü toplanıyor - Son Dakika Haber
15:40 Balıkesir'de Bizans dönemine ait 120 sikke ele geçirildi - Son Dakika Haber
15:39 Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika Haber
15:05 İranlı hackerlar, ABD'ye siber saldırı düzenleyip intikam sözü verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 15:56:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta Ülkü Ocaklarından MHP İlçe Teşkilatına destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]