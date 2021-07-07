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Ayvalık'ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Ayvalık'ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu

07.07.2021 12:24

Ayvalık'ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu Türkiye'de Mavi Bayrak 2020 yılında 486 plaj, 22 marina ve 7 yatta dalgalanırken, bu yıl 519 plajda, 22 marinada, 6 yatta ve 10 turizm teknesinde dalgalanıyor.

Ayvalık'ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu

BALIKESİR - Türkiye'de Mavi Bayrak 2020 yılında 486 plaj, 22 marina ve 7 yatta dalgalanırken, bu yıl 519 plajda, 22 marinada, 6 yatta ve 10 turizm teknesinde dalgalanıyor. Türkiye dünyada, 'Mavi Bayrak'lı plaj sıralamasında 614 plajı bulunan İspanya ve 545 plajı bulunan Yunanistan'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde Paşa Limanı Plajı'nda düzenlenen Ulusal Mavi BayrakTöreni'nde "En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme" etkinliklerinde gösterdikleri başarılı performans ve kriterlere uygunlukları nedeniyle, Antalya Büyükşehir, Ayvalık, Muratpaşa, Fethiye, Kuşadası ve Alanya belediyeleriyle, CrystalHotels, Lara Barut Collection Otel, DBTH By Hilton Bodrum Işıl Club Resort, D-Marin Göcek veMilta Bodrum Marina'ya ödülleri verildi.

Törende, Ayvalık Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konukları kapıda müzik eşliğinde karşıladı. Wındsurf öğrencilerinin denizde yaptıkları gösteri de konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Mavi Bayrak ödül töreninde; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kültür ve Turizm, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının temsilcileri, sahil güvenlik komutanlığı, IMEAK Deniz Ticaret Odası, Deniz Turizmi Birliği, Mavi Bayrak ulusal jüri üyeleri, mavi bayrağı taşıyan ve taşıyacak olan tesis yöneticileri, TÜRÇEV Başkanı ve yöneticilerikatıldı. Törende, 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' plaketlerini almak üzere Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Fethiye Belediyesi Başkanı Alim Karaca, Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu da hazır bulundu.

Balıkesir ilinin 36 mavi bayrak sahibi olduğunu, yarısına yakın mavi bayrağın Ayvalık'ta bulunduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ayvalık bizim için ayrı bir güzel, ayrı biz özel. En fazla turistik yatak kapasitesi Ayvalık'ta bulunuyor. Emeklerinden dolayı Ayvalık Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise konuşmasında, çevre sorunlarına değinerek musilaj ile mücadele konusunda Marmara ve Balıkesir'de son derece önemli adımlar atıldığını ve kalıcı olarak gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı hemşehrileri adına çok mutlu olduğunu söyledi. Ayvalık'ın Balıkesir'de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe olduğunu dile getiren Başkan Ergin,"Bu yıl ilk kez 'Mavi Bayrak' dalgalanan Cunda Arka Deniz Plajı ile Altınova Kum Adası Plajı'nın onur belgelerini almanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da, Duba, Kapri ve Paşa Limanı plajlarının, "Mavi Bayrak" almasıyla birlikte, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ait Mavi Bayraklı plaj sayımız beşe, Ayvalık genelinde mavi bayraklı plaj sayısı ve marinalarla birlikte 17'ye yükseldi" dedi.

Göreve geldiği iki yıllık süre içinde belediyeye ait plajlarda "Mavi Bayrak" sayısını birden beşe çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Ergin, Ayvalık adına çok mutlu olduklarını, hem şanslı hem de sorumluluklarının bulunduğunu söyledi. Mavi bayrağın sürdürülebilir olması ve uzun vadede devam edebilmesi için sadece yerel yönetimlere değil, Ayvalık'ta yaşayan herkese büyük görevler düştüğüne değinen Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bize emanet edilen mavi bayraklara sahip çıkmak ve korumak en önemli görevimiz. Çünkü mavi bayrak almak, kriterleri yerine getirmek o kadar kolay değil ama kaybetmek çok kolay, bunun bilincindeyiz. Mavi bayrak geçerliliği bir yıl olan güzel bir ödül, güzel bir jest. Yani diyorlar ki, mavi bayrağı hak ettin. Ama rahat davranır, kriterleri yerine getirmezsen, bir yıl sonra mavi bayrak elinden uçar gider. Ona göre davran, ona göre mavi bayrağına sahip çık. Biz de işletme ve iştiraklerimizin denetiminde, işletmesinde olan mavi bayraklı plajlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz, koruyoruz, kontrol ediyoruz, denetliyoruz, ölçümleri ihmal etmiyoruz. Konuklarımıza sadece müşteri gözüyle bakmıyoruz. Onları uğurlarken görüşlerini alıyoruz, beğenilerini alıyoruz. Mavi bayraklı güvenilir ortamdan ne kadar memnun olup, olmadıklarını soruyoruz. Mavi Bayrak, plajlar için başta temiz deniz suyu, sonrasında ise plajı kullananlar için güvenilir bir ortam demektir. Bunun için gözümüz plajlarımızın üstünde ve sürekli kontrol edilir."

Konuşmaların ardından, 2021 yılında ülkemizde otel, marina, yat ve turizm teknelerinde dalgalanacak "Mavi Bayraklı Tesisleri" temsilen "Mavi Bayrak" alan tesisler adına göndere Mavi Bayrak çekildi. Törene ev sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a teşekkür plaketi verildi.

En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödül plaketini almak üzere Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Fethiye Belediyesi Başkanı Alim Karaca, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çevre Danışmanı Lokman Atasoy da törene katıldı.

Ayvalık'ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu
Ayvalık'ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu
Ayvalık'ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu
Ayvalık'ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu

Mavi Bayrak, Ayvalık, Turizm, Marina, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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