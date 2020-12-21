Ayvalık'ta Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin satış mağazası açıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, kuruluşunu gerçekleştirdikleri ve genel kurulunu tamamladıkları kooperatifin satış merkezini hizmete açtıklarını duyurdu.

Başkan Ergin, merkezde alışveriş yaptı. Ergin, S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatif'inin yerel istihdama katkı sağlayacak projelere, kadın ve gençlere gelir getirecek çalışmalara ağırlık vereceğini söyledi.

Talatpaşa Caddesi'ndeki, Perakende Sebze Hali Girişinde kooperatif satış merkezinin açıldığını hem Ayvalıklı üreticilerin hem kardeş kooperatiflerin ürünlerinin satışının gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Ergin, "Biz çocukluğumuzda ülkemizin tarım alanında kendi kendine yeten üç-beş ülkesinden biri olmasıyla gurur duyardık. Ancak bugün ülkemizde gelinen noktada son 30 yıl içinde tarım ve milli üretim hep ikinci plana itildi. Geçen yıl Aralık ayından bu yana yaşadığımız pandemik salgın bir kez daha tarım ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu bize gösterdi" dedi.

ZEYTİNYAĞINDAN REÇELE KADAR ÜRÜNLERİN HEPSİ ORGANİK

Pandemiden çok önce, Mart 2019 seçimleri öncesi tarım ve tarımda kooperatifleşmeye önem verileceğini, göreve gelir gelmez, yaşama geçirileceğinin sözünü verdiğini hatırlatan Ergin, "Nitekim seçimlerden sonra ilk yaptığımız işlerden biri mahalle evlerini oluşturmak ve Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifini kurmak oldu. Kooperatif demek, dayanışma demektir. Biz bu dayanışmayı halka yayıp öncüsü ve destekçisi olduk. Genel kurulumuzu da tamamladık, yola koyulduk. Satış merkezinin raflarında kardeş kooperatiflerin ürünleri de yer alıyor. Zeytinden zeytinyağına, peynirden, reçele, kuru bakliyattan, erişte ve tarhanaya, sabundan, bitki çaylarına kadar pek çok organik ürünün satışı yapılıyor. Hemşerilerim gönül rahatlığı ile alış veriş yapabilirler" diye konuştu. - BALIKESİR