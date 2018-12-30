Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu

17 dakika önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez ve bağlı birimlerinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı ekim ile ilgili amansız mücadelesi sürüyor.

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez ve bağlı birimlerinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı ekim ile ilgili amansız mücadelesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Ayvalık'ta "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında E.K. isimli kişinin Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, adı geçen kişiyi takibe aldı. Kişinin Edremit'ten uyuşturucu temin ettikten sonra evine getirmesi üzerine E.K.'nın evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada kağıtlara sarılı vaziyette bin 230 gr. esrar ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:56 Kaynak: İHA

Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tantuniciye Narkotik Baskını! "Başka Yok" Dedi Önlüğünden Uyuşturucu Fışkırdı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı

Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:13:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]