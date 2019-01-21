Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu
58 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir araçta 350 gram kubar esrar ele geçirildi.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde bir araçta 350 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy
Mahallesi Sarımsaklı
Kavşağı mevkisinde içindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta ve sürücü B.A. ile yanındaki D.K, B.M, M.O.S, M.B.Y. ve E.D'nin üstlerinde yaptıkları aramalarda 350 gram kubar esrar buldu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:01 Kaynak: AA
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