Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu

Ayvalık
'ta uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alındı. Balıkesir
Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahısları takibe aldı.
Ekipler tarafından Küçükköy
Mahallesi Sarımsaklı
yolunda durdurulan A.C'nin üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada, 94 uyuşturucu hap ile 5 gram kubar esrar, ardından şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 110 uyuşturucu hap, ele geçirildi.
M.T'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 300 gram kubar esrar, H.B'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar bulundu.
Şüpheli 3 kişi, gözaltına alındı.