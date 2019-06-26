Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla 10 gram esrar ile 93 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:01 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla 10 gram esrar ile 93 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir
ve Gazi Kemal Paşa mahallelerinde şüpheliler İ.Ö. ve S.A'nın, evlerinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarını aldı. Söz
konusu adreslerde yapılan aramalarda, 10 gram esrar ve evlerin çatı kısmında özel olarak hazırlanmış alanlarda 93 kök kenevir bitkisi bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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