Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu
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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla 10 gram esrar ile 93 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla 10 gram esrar ile 93 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir ve Gazi Kemal Paşa mahallelerinde şüpheliler İ.Ö. ve S.A'nın, evlerinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarını aldı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 10 gram esrar ve evlerin çatı kısmında özel olarak hazırlanmış alanlarda 93 kök kenevir bitkisi bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:01 Kaynak: AA
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