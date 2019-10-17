Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Ö.T., M.Ş. ve S.O. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğuna ait bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipler; kişilerin ev ve işyerlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda; 150 gram kubar esrar, 1 kök hint kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği ve 46 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.T., M.Ş. ve S.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı.Olayla ilgili soruştuma sürüyor. - BALIKESİR

Altınova Mahallesi, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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