Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, U.F, F.Y, S.K, A.K, M.V.E, Z.B ve R.C'nin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda, 6 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.