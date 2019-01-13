Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Üzerinde Yemek Unutulan Tüp Patladı, Ev Kül Oldu

Ayvalık'ta Üzerinde Yemek Unutulan Tüp Patladı, Ev Kül Oldu

17 dakika önce

Ayvalık'ta üzerinde yemek unutulan tüp patladı, ev kül oldu Evin 2 ayrı odasında yaşayan 2 yaşlı adam son anda kurtulduBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da, yaşlı bir adamın ikamet ettiği bir evde patlayan piknik tüpü tek katlı evi küle döndürdü.

Ayvalık'ta üzerinde yemek unutulan tüp patladı, ev kül oldu
Evin 2 ayrı odasında yaşayan 2 yaşlı adam son anda kurtuldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da, yaşlı bir adamın ikamet ettiği bir evde patlayan piknik tüpü tek katlı evi küle döndürdü.
Alınan bilgiye göre; Altınova'nın İskele Sokak'ta bulunan ve uzun yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Filiz Çobanoğlu'na ait eski bir çırçır fabrikasının müştemilatında tek başına ikamet eden İbrahim Üner isimli yaşlı adam, piknik tüpünde yemek pişirmek istedi. Ancak tüpün üstünde yemek pişerken, aynı binanın yan odasındaki komşusu olan ve kendisi gibi yaşam koşullarına sahip Necati Kandemir'in yanına giden yaşlı adamın yanar halde bıraktığı tüp patladı.
Patlamanın etkisiyle bir anda alevler arasında kalan eski depoda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangından yara almadan kurtulan İbrahim Üner ve Necati Kandemir isimli iki yaşlı adamın barındıkları metruk bina kullanılmaz hale geldi.
Her iki yaşlı adamın komşuları tarafından yapılan yardımların yanı sıra Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve belediyeden gelen katkılarla yaşama tutunmaya çalıştıkları öğrenilirken, 87 yaşındaki İbrahim Üner'in, kısa bir süre önce 3 ay boyunca kimsesiz yaşlıların barındığı bir huzurevinden adeta çöp ev durumundaki bu binaya geri döndüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Altınova, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendisini Dövdüğünü İddia Ettiği Nişanlısını Öldürdü Palu Ailesinden 6 Kişi İçin Tutuklama Kararı Verildi

Şanlıurfa'daki Aile Kavgasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 00:13:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Üzerinde Yemek Unutulan Tüp Patladı, Ev Kül Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]