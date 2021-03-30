Ayvalık'ta vatandaşlar sahillerdeki çay bahçelerine koştu - Son Dakika

Ayvalık'ta vatandaşlar sahillerdeki çay bahçelerine koştu

30.03.2021 14:27
Ayvalık'ta vatandaşlar sahillerdeki çay bahçelerine koştu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler 07.00 ile 19.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabileceğinin açıklanmasının ardından ilçedeki çay bahçeleri, kıraathaneler, çay ocakları, kafeteryalar, lokantalar, pastanenler yeniden hizmete girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başlayan mekanların açılmasıyla esnafın yüzü gülerken, vatandaşlar da uzun bir zamanın ardından çay bahçelerinin hizmete girmesiyle deniz kıyısına koştu. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay bahçelerinde güzel havanın da tadını çıkaran vatandaşların da pandemi kurallarına uyduğu gözlendi.

Ayvalık'ın sevilen esnaflarından Özgür Mete de aylardır kapalı olan Bedesten içindeki çay ocağının açılmasıyla, yeni demlenen çayını büyük bir keyifle yudumlayan onlarca vatandaşın arasındaki yerini aldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çarşı esnafının uzun süre kapalı olduğuna dikkat çeken Özgür Mete, "Cumhurbaşkanımızın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından bu sabah çarşı merkezi yine esnafların kepenklerini açmasıyla gözle görülür bir canlılığa kavuştu. İnşallah bu sabaha mekanlarını büyük umutlarla açan her esnaf, iyi cirolar elde eder ve evlerine ekmeklerini götürebilirler. Allah bu pandemi belasından ülkemizi ve dünyayı bir an önce kurtarsın." dedi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta vatandaşlar sahillerdeki çay bahçelerine koştu
Ayvalık'ta vatandaşlar sahillerdeki çay bahçelerine koştu
Ayvalık'ta vatandaşlar sahillerdeki çay bahçelerine koştu
Ayvalık'ta vatandaşlar sahillerdeki çay bahçelerine koştu
Ayvalık'ta vatandaşlar sahillerdeki çay bahçelerine koştu

cumhurbaşkanı, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta vatandaşlar sahillerdeki çay bahçelerine koştu - Son Dakika Ekonomi


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