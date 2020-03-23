Ayvalık'ta "Vefa Destek Grubu" gönüllerde taht kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 'Vefa Destek Grubu' gönüllerde taht kuruyor - Son Dakika

Ayvalık'ta "Vefa Destek Grubu" gönüllerde taht kuruyor

6 saat önce

Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaptığı çalışmalarla gönüllerde taht kuruyor.

Ayvalık'ta

Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaptığı çalışmalarla gönüllerde taht kuruyor.


İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlardan, mesai saatleri içerisinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait 3129500 ve 3125055 nolu telefon numaralarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 3121012, Ayvalık Kaymakamlığına ait 3121040 telefon numaralarıyla Ayvalık Belediyesi'ne ait 0533 1540099 ve 0533 1540044 nolu Whatsapp hatlarına başvuruda bulunanlara destekler yapılmaya başlandı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri olmak üzere jandarma ekipleri, zabıta ekipleri, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bünyesinde kurulan ekipler, evlerinden dışarı çıkma kısıtlaması içerisinde bulunan vatandaşlar için seferber oldu.


Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik çalışmalarını hızlandıran ekiplerin bu davranışı ilçe sakinlerinin gönüllerinde taht kurdu.


71 yaşındaki bir teyzenin evine giden polis ekipleri evinde tek başına yaşayan teyzeye her zaman çekinmeden kendilerini arayabileceğini, ihtiyacı ne olursa olsun ekiplerin her an görevde olduğunu ve her ihtiyacı olduğunda kendilerine haber vermesini söylemesi dikkat çekti. Gözleri dolan yaşlı kadın polise teşekkür etti. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:39 Kaynak: İHA

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