Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Yakalanan Fetö'nün Mahrem İmamı Tutuklandı

Ayvalık'ta Yakalanan Fetö'nün Mahrem İmamı Tutuklandı

23 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı.

Ayvalık'ta Yakalanan Fetö'nün Mahrem İmamı Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün mahrem imamlarından A.U. emniyette yapılan sorgulamasının ardından öğle saatlerinde Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi. A.U. 4 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:07 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
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