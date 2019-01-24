Ayvalık'ta Yakalanan Fetö'nün Mahrem İmamı Tutuklandı
23 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün mahrem imamlarından A.U. emniyette yapılan sorgulamasının ardından öğle saatlerinde Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi. A.U. 4 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Burhaniye
Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:07 Kaynak: İHA
Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Venedik'e Çevirdi
24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor
Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler