Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Yakalanan Fetö'nün "Mahrem Sorumlusu" Adliyeye Sevk Edildi

Ayvalık'ta Yakalanan Fetö'nün "Mahrem Sorumlusu" Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yakalanan FETÖ'nün mahrem sorumlusu adliyeye sevk edildi.

Ayvalık'ta Yakalanan Fetö'nün
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yakalanan FETÖ'nün mahrem sorumlusu adliyeye sevk edildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY suçundan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince aranan A.U. adlı şahsı yakaladı. Ayvalık'ın Sefa Çamlık Mahallesi'nde yol uygulaması sırasında polisin dikkati sayesinde başlayan takip ve akabinde gerçekleşen bir operasyonla A.U. yakalandı. Şüphelinin yapılan araştırmada Türk Standartları Enstitüsünde Şube Müdürü iken ihraç edildiği ve Beytepe Jandarma Okulu mahrem sorumlusu olduğu bilgilerine ulaşıldığı öğrenildi.

Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı olarak yurt dışına kaçma amacı ile gelmiş olabileceği tahmin edilen A.U'nun bağlantılarının da araştırıldığı bildiriliyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
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