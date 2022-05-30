Ayvalık'ta yakılan Kuva-yı Milliye ateşinin 103. yıl dönümü - Son Dakika
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Ayvalık'ta yakılan Kuva-yı Milliye ateşinin 103. yıl dönümü

Ayvalık'ta yakılan Kuva-yı Milliye ateşinin 103. yıl dönümü

30.05.2022 14:38

172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın Ayvalık'ta ilk kurşun atışının 103. yıl dönümü anısına Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni ardından Alibey (Cunda) Adası'nda Ali Çetinkaya büstüne çiçek bırakıldı.

Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Garnizon Komutanı vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu,Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Sahil Güvenlik Komutanı SG YZB Alper Alemisoğlu,İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu yaptığı konuşmada; "Milli mücadelemiz sırasında Türk ulusunu yok etme anlayışı üzerine başlatılan savaşta, Yarbay Ali Çetinkaya tarafından düşmana ilk kurşun 103 yıl önce bugün atıldı. Bugün, Ayvalıklıların ve Türk ulusunun onurlarına sahip çıktıkları kahramanlık günüdür. Destan yazılan bugünde Ayvalığın kahraman insanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Türk ulusunun şanlı tarih sayfalarında, öylesine önemli şehirler, kasabalar, beldeler vardır ki, onların isimleri olmadan Türk tarihini düşünmek mümkün olamaz. Ayvalık'ta da atılan ilk kurşun Türk tarih sayfalarında destansı bir kahramanlığın adı olmuştur. İlk kurşunun atılışının 103'üncü yıldönümünde, ulusu için gözlerini kırpmadan yaşamlarını hiçe sayan Ayvalıklı kahramanlarımız Seyit Beyleri, Haydar Niyazi, Cavit, Ali Beyleri, İnce Efe, Kır Ağaları ve diğer adsız kahramanlar ile millî kahraman, Yarbay Ali Çetinkaya'yı burada saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Ali Çetinkaya, Cumhuriyet, Ayvalık, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta yakılan Kuva-yı Milliye ateşinin 103. yıl dönümü - Son Dakika


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