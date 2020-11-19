Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor - Son Dakika

Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

19.11.2020 13:17

Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz 19 Ağustos tarihinde Şeytansofrası mevkiinde çıkan orman yangınında küle dönen ağaçlık alanlara yeni fidanlar ekildi.

Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz 19 Ağustos tarihinde Şeytansofrası mevkiinde çıkan orman yangınında küle dönen ağaçlık alanlara yeni fidanlar ekildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, daire amirleri, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı ağaç dikimi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İğde, zakkum, arguvan, fıstık çamı ve selvi fidanlarının toprakla buluştuğu etkinlikte konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, 19 Ağustos'ta Şeytansofrası'nda çıkan orman yangınında yanan alanların Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında 13.20 hektar, Ayvalık Tabiat Parkları kısmında ise 38.47 hektar olmak üzere toplam 51.67 hektar olduğunu söyledi.

Yanan alanlarda ağaç dikimi öncesinde teknik çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmaların ardından toprağın biçimine göre yanan ormanlık alanın bir bölümünün fidan ekilerek, 40.50 hektarının ise doğaya yardım edilerek kendi kendine ağaçlanmasını sağlayacaklarını kaydeden Birol Dündar, "7 hektarda kızılçam, 4.20 hektarlık alanlarda ise yol kenarındaki bölümlere yangınların etkisini azaltıcı özelliği bulunan ağaç çeşitleri dikilecektir" dedi.

Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin de, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yanan ormanlık alanlara iklim ve toprak dokusuna uygun ağaçların dikileceğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu bölgede yeniden kuşlar, börtü-böcekler gibi canlılara yaşam alanlarının kavuşturulması sağlanacaktır. Bizde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de Ayvalık Belediyemiz ile birlikte bu çalışmalara tam destek veriyoruz ama önemli olan bu alanlarda yeniden yeşerecek olan ormanları koruyabilmektir." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise 19 Ağustos gecesinde çıkan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına insani anlamda yapılan müdahaleleri yerinde gözlemlediğini ve bunun da son derece takdire şayan olduğunu vurgulayarak, yangına müdahale eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

İnsanoğlunun yaşadığı dünyayı sadece kendisine ait olarak gördüğünü savunan Kaymakam Görgülüarslan, "O nedenle de tüm kaynakları son derece sorumsuzlukla kullanıyoruz. Belki de bu bakış açısı, bizimde insanlığın da sonu olacak galiba ama ne yazık ki durum böyle. Biz insanoğlu bir taraftan da bugün burada olduğu gibi bu açmazlarımızı ve sıkıntılarımızı giderebilmek için de uğraşıyor. Bu çelişkiler içerisinde hep birlikte bu hayatı yaşıyoruz. Bugün burada kaybettiklerimizi yeniden kazanma, tekrar çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize emanet etmeye çalışarak, bozduğumuzu yapmaya çalışacağız. Bu yüzden de ben bugün buraya gelip bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kendi kendine ağaçlanacak alanlara ağaç tohumları serpiştiren protokol ve beraberindekiler, daha sonra da fidanlarla ağaçlandırılacak bölgelerde de çam ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu.

Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor
Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor
Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor
Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

Birol Şahin, Balıkesir, Ayvalık, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor - Son Dakika


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