Son dakika haber... Yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçen gece meydana gelen orman yangını sonrası oluşan tahribat havadan böyle görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası yakınlarında Sümer Sitesi civarında başlayan orman yangınına saat 21.35'te ilk müdahale yapıldı. Yangın 03.40'ta tamamen kontrol altına alındı. Yangına Orman Bakanlığına ait 53 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 itfaiye aracı, 8 iş makinesi, DSİ'ye ait 1 dozer, 1 kepçe, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 2 TOMA müdahale edildi. Yangına 405 orman yangın işçisi müdahale etti. Yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Havadan alınan görüntülerde yeşil bölgenin tamamıyla siyaha büründüğü gözlendi. Yangının Şeytan Sofrası'nda başlayarak Badavut mevkiine kadar kilometrelerce uzunluktaki bir şeritte etkili olduğu gözlendi.