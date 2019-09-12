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Ayvalık'ta yapımı tamamlanan ilkokulun açılış töreni

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yıkılıp yerine 3 katlı inşa edilen Sakarya İlkokulu, Vali Ersin Yazıcı'nın da katıldığı törenle hizmete girdi.

Ayvalık'ta yapımı tamamlanan ilkokulun açılış töreni, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yıkılıp yerine 3 katlı inşa edilen Sakarya İlkokulu, Vali Ersin Yazıcı'nın da katıldığı törenle hizmete girdi.

Açılışta konuşan Vali Yazıcı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası ve öğrenciler için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yazıcı, şöyle konuştu:

"Yenilenen okulumuz Ayvalık ve Ayvalıklılara hayırlı olsun. Bu hafta itibarıyla eğitim öğretime başladık. Eğitim, olmazsa olmazımızdır. Türkiye'de bugün geldiğimiz nokta, bundan sonra yapacaklarımızın olmasını gerektiriyor. Şükürler olsun ki fiziksel anlamda, derslik anlamında, laboratuvar anlamında eksikliklerimiz hemen hemen tamamlamış durumda. Artık eğitim alanında çok modern binalara sahibiz. Tıpkı burada olduğu gibi çok güzel okul bahçelerimiz var. Çocuklarımızın eğitimi için ihtiyaç olan bina ve eklentileriyle ilgili hemen hemen pek bir sıkıntımız kalmadı. Peki bu saatten sonra ne yapmak lazım? Bu saatten sonra yapılması gereken; eğitimin kalitesini ve niteliğini arttırmak olacaktır."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da yıllarca tek katlı binada hizmet veren Sakarya İlkokuluna bu modern binanın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Halk oyunu gösterisinin ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı.

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Sakarya, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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