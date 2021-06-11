Ayvalık'ta yaşayan kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi - Son Dakika

Haftanın yedi günü açık kalacak olan sokakta, el emeği ürünlerinin dışında hiçbir ürünün satışına izin verilmeyecek. 23 standın yer aldığı Ayvalık Kadın El Emekleri Pazarı'nda açılan stantlarda; evlerinde el emekleri ve göz nurlarıyla yaptıkları örgü, dantel, bileklik, Ayvalık tepsisi, mumlar, bebek giyim eşyaları, resim, takı tasarım gibi hediyelik eşyaları sergileyerek, satışa sunan Ayvalıklı ev kadınlarının ürünlerine daha ilk günden ilgi çok yoğun oldu.

12 yıldır hizmet veren el emekleri pazarının, ev ekonomilerine gelir sağlayabilmek amacıyla açtıkları stantlarda kendi ürettikleri el emekleri olan eserleri satışa sunduklarını söyleyen emekçi kadınlar, açılış günü yoğunluğundan ve satışlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e desteği ve katkılarıyla nedeniyle teşekkür eden AYKEP Başkanı Hasret Kalkan, "On iki yıldır kurulan stantlarda Ayvalık'ta yaşayan kadınlarımız, el emeklerini değerlendirerek aile bütçelerine önemli maddi katkılar sağlıyor. Günümüzün ekonomik koşullar nedeniyle birçok emekçi kadınımız çoluk çocuğunun masraflarına yetişemiyor. Ama AYKEP sayesinde hem kurduğumuz bu stantlardan, hem de yaz mevsiminde kurduğumuz gece pazarlarında çok ciddi gelirler sağlıyoruz. Ev işlerinden fırsat buldukça yaptığımız örgü, nakış, dantel, takı tasarım, resim gibi işlerimizi biriktirerek satışa çıkarıyor ve böylelikle de ev ekonomimize gelir sağlıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.