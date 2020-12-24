Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi - Son Dakika

Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi

24.12.2020 13:33
Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi halkı, kıyı erozyonu nedeniyle sahil mevkiindeki konutlar her an denize kayma riski olduğunu söyledi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi halkı, kıyı erozyonu nedeniyle sahil mevkiindeki konutlar her an denize kayma riski olduğunu söyledi.

Ayvalık ilçesine bağlı turistik Altınova Mahallesi'nde bulunan ve 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kumsalı olan Sarımsaklı Plajı, erozyon tehlikesiyle karşı karşıya. Plajın ince kum zerrecikleri her gün azalmaya devam ediyor. 1991-1998 yılları arasında Madra Çayı'na tarımsal alanları sulama amacıyla inşa edilen Madra Barajı'nın faaliyete girmesinin ardından erozyonun başladığı belirtilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar her geçen gün endişelerinin arttığını söylüyor.

Erozyonun oluşmaya başladığı 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü'nün önerisiyle bölgeye Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) tarafından, 2007 ile 2012 yılları arasında 2 dalgakıran ve 36 mendirek yapıldı. Bölge sakinlerinden Metin Tunçalp, erozyon sorununun yaklaşık 20 yıldan bu yana sürdüğünü söyledi. Tunçalp, "Şu anda bu evler her an denize kayıp yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu bölgeye mendirekleri yapıldı. Ama bunların pek faydası olmadı" dedi.Altınova'da yaşayan Eczacı Çetin Yorgun da, erozyon sorununun 1998 yılında tamamlanan Madra Barajı'nın havzasında 1997 yılında su tutulmaya başlanmasından bu yana sürdüğünü söyledi. 20 yılı aşkın bir süredir erozyon sorunu yaşadıklarını ancak son 10-15 yıldan bu yana sorunun daha da fazla arttığını kaydeden Yorgun, 8 yıl önce yapımı tamamlanan mendireklerin de çözüm olmadığını söyledi.Erozyon nedeniyle kıyıya vuran deniz dalgalarına karşı bahçe duvarlarının bulunduğu kısımlara beton dökerek kendilerine göre önlemler almaya çalıştıklarını belirten Çetin Yorgun, "Bu yaptığımız biraz işe yaradı ama buraya bir an önce ciddi bir çalışmayla tedbir alınması lazım. Biz bu tür geçici tedbirler aldığımız zaman belediyeden, DSİ'den, Liman Müdürlüğü gibi resmi kurumlarca tenkit ediliyoruz. Bari bu yasaklara karşı kendileri gelip bir çözüm bulsunlar. Bizde bu dertten kurtulalım. İllaki kendi evimizi kurtarmak zorundayız. Evimizi denize teslim edecek değiliz" dedi.'MENDİREK SAYISI ARTIRILABİLİR'

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünyanın en büyük kumsallarından biri olan Sarımsaklı Plajları'nın, yüzyıllar boyunca Madra Çayı'ndan gelen alüvyon ve kum zerreciklerinin sahil kısımlarında birikmesi sonucunda oluştuğunu söyledi. Madra Barajı'nın inşa edilmesinin ardından alüvyon ve kum zerreciklerinin akışının sona erdiğini söyleyen Başkan Ergin, "Bunun ardından da rüzgarlar ve beraberindeki deniz dalgalarının gelgitleriyle Madra Çayı deltasının Altınova sahiline bakan kısmında kıyı erozyonları oluşmaya başladı. Şu anda orada bazı evler ciddi bir tehlike içerisinde. Çünkü deniz, kıyıdan kumu alıyor. Kumu aldıkça da kıyıda çökmeler ve deniz suyunun bu çöken yerleri doldurmasıyla kıyı şeridinde ciddi bir tahribat oluyor. Geçmişte bu sorunun önüne geçebilmek adına DLH tarafından o bölgeye 36 adet mendirek yapıldı. Bu mendireklerin bir kısmının bazı bölgelerdeki erozyonu önlediğini düşünüyoruz. Bu mendirek sayılarının artırılması durumunda şu an risk altındaki kıyı şeridindeki erozyona bir nebze olsun çözüm olabileceğini düşünüyoruz. Altınova'mızın bereketli topraklarının sulanması ve yer altı sularının tuzlanması nedeniyle 1980'li yıllarda bu bölgeye bir baraj yapılması öngörülmüş. İnşa edilen baraj da sulama adına gerekliydi. Bu noktada çözüm için ya barajın ömrünü tamamlamasını bekleyeceğiz veya daha önceki gibi mendirekler gibi tedbirler alarak o bölgeyi kurtarabiliriz" dedi.


Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi
Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi
Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi
Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi
Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi
Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi
Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi
Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Altınova Mahallesi, Sarımsaklı, Altınova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi - Son Dakika


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