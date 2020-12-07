Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı - Son Dakika

Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı

07.12.2020 12:23
Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 150 Evler Mahallesi Cennet Tepesi yolu güzergahına acil durum toplanma noktası kurulacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 150 Evler Mahallesi Cennet Tepesi yolu güzergahına acil durum toplanma noktası kurulacak.

Planlanan yerleşkenin belirlenmesi için Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (ADAK) Başkanı Erdinç Tügen ve belediye teknik ekibiyle buluştu. Belediye Başkanı Ergin, " İzmir'de yaşanan deprem sonrası Acil Durum Toplanma Noktası olarak belirlenen alanda yapılacak yerleşkenin hastaneye yakınlık, iş makinelerinin kullanımı, gönüllülerin eğitimi gibi kriterlere uygun olması yerin belirlenmesinde etken oldu" dedi.

Başkan Ergin, İzmir depreminin herkesin yüreğini yaraladığını, ancak bu depremden çıkartılması gereken dersler olduğunu söyledi.

Asıl odaklanılması gerekenin deprem olmadan önce yapılması ve alınması gereken tedbirler olduğunu ifade eden Ergin, "İzmirlilerin acılarını elbette paylaşıyoruz.Olası bir deprem afeti halinde Ayvalık'ta yapılması gerekenler konusunda zaten hazırlık ve çalışmalarımız vardı. Afet toplanma merkezleri, afet koordinasyon merkezi, ilk yardım ve acil müdahale ekiplerinin oluşturulması gibi daha pek çok hazırlığı yapıyoruz.Depremden hemen sonra bölgeye intikal eden ve Bayraklı'da yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmalarını büyük bir cesaret ve özveri ile sürdüren ADAK temsilcisi Erdinç Tügen de bize eşlik ederek yapılan ve yapılmakta olan kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üstün gayretleri için Belediyemiz ve Ayvalık halkı adına kendilerine şükranlarımı bir kez de buradan iletmek isterim" diye konuştu.

Öncelikli hedeflerinin Ayvalık'ta imar planlarının bir an önce yenilenmesi olduğunu dile getiren Ergin şöyle devam etti:

"İmar planlarının Sarımsaklı'ya ilişkin kısmını tamamladık. Merkez, Cunda, Altınova İmar Planları ve Koruma Amaçlı İmar Planlarımızı da bu yıl içinde ihale etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede riskli binaların tespiti ve kentsel dönüşüm suretiyle yenilenmesi de öncelikli hedeflerimiz arasında. İzmir depremi bir kez daha göstermiştir ki deprem değil binalar öldürüyor. 2020 yılında dünyada yedi ve üzerinde yaşanan depremlerin kıyaslaması bize acı gerçeği bir kez daha hatırlattı. Dünyanın pek çok yerinde yedi üzeri depremlerde sıfır can kaybı yaşanırken ülkemizde çok daha az şiddetlerdeki depremlerin sonucunda büyük yıkımlar ve can kayıpları olmuştur. Bunun için öncelikli görev Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda olmakla beraber, biz yerel yönetimlerin üzerine düşen görevler de elbette var. Bu konuda bir çalışma programı hazırlıyoruz. Konunun uzmanları ile koordineli olarak çalışıp alınması gerekli önlemleri en kısa sürede oluşturup meclisimizin onayına sunacağız." - BALIKESİR

Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı
Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı
Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı
Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı
Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı

Balıkesir, 112 Acil, Ayvalık, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nde de gündem Türkiye'ye yaptırım Kaldırımdaki ayak izi, 200 bin liralık hırsızlığın şüphelisini ele verdi Bakan Koca da uyarmıştı! Vaka artışı sonrası Adana'nın korona haritasında en risksiz bölge mezarlıklar görünüyor Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor
Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor         
12:15
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı         
11:24
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi         
11:03
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu         
10:30
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz         
09:57
Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi         
09:34
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 12:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta yerleşke hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei