Ayvalık'ta Yücel Yılmaz Coşkusu

Ayvalık'ta Yücel Yılmaz coşkusuBALIKESİR - Karesi Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Adayı Yücel Yılmaz, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde ilçe ziyaretlerine Ayvalık ile devam etti.

BALIKESİR - Karesi Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Adayı Yücel Yılmaz, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde ilçe ziyaretlerine Ayvalık ile devam etti. Yılmaz'ı, Ayvalık'taki temaslarında AK Parti İl Başkanı Av. Ahmet Sağlam'ın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ile Mustafa Canbey de yalnız bırakmadı.

Ayvalık'ta önce AK Parti İlçe Başkanlık binasına gelen AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ile beraberindekileri; AK Parti İlçe Başkanı Evren Durak, AK Parti ilçe yöneticileri, AK Parti Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ali Gür, Ak Parti'nin eski ilçe başkanları; Ali Osman Yazıcı, Melih Çakırca, Hakan Kayaalp, Hasan Kıtay'ın yanı sıra Ak Parti İlçe Kadın ve Gençlik Kolları ile kalabalık bir partili gurubu çiçekler, davul ve zurnalarla coşkuyla karşıladı.

AK Parti İl Teşkilatının seçim startını vermesinin ardından ilçe ziyaretlerine çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve beraberindekilerin üçüncü durağı olan Ayvalık'ta ilk olarak partililerle bir araya geldiler.

Ayvalık'a biraz gecikmeli geldikleri için partililerden haklarını helal etmesini isteyen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Ahmet Sağlam, Türkiye'nin turizm alanında marka değerlerinden biri olan Ayvalık'ta kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İl Başkanı Sağlam'ın ardından konuşan AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, önce kendisini tanıtarak, "Balıkesir'de Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yaparken, 2014 yılında Karesi Belediye Başkanı adayı gösterildik ve seçildik. O yıldan bu güne kadar da belediye başkanlığı görevimizi yürütüyoruz. Ayvalık'a ben özlem duyuyorum. Burayı çok beğeniyorum. Misafirlerimle defasında da Ayvalık'a gelebilmek için adeta can atıyorum. Arkadaşlarımla sık sık buraya balık yemeye geliyoruz. Ayvalık sadece Ayvalıklılara ve Balıkesirlilere ait değil, Türkiye'ye ait Dünya'nın gözbebeği bir yer. Burayı nakış gibi işlemek istiyoruz." dedi.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışını 5 yıl süresince Karesi'de uyguladığını anlatan Yücel Yılmaz, "Bu anlayışta da olumlu sonuçlar aldık. Karesi'de yıllarca başka partilere oy vermiş insanların teveccühünü aldığımız bir alt yapı oluşturduk. Bu da aslında katılımcı belediyecilik anlamında Ak Parti'nin olmazsa olmazıdır. Bizim katılımcı belediyecilik anlayışımız istişare kültürü esasına dayanır. Halkla beraber, vatandaşların talepleriyle beraber hazırlanan projelerin hizmet haline dönüştürülmesidir." İfadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz yaptığı konuşmada, kültür belediyeciliğini de çağdaş ve modern hizmet anlayışıyla harmanlayıp, Balıkesir'i Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini de kaydederek " Biliyorsunuz, Türkiye 80'li yıllardan itibaren ciddi anlamda kentlileşmeye başladı. Kırsal olan nüfusumuz tamamen şehir hayatına adapte olmaya başladı. 2000'li yıllardan sonra köyde yaşayanlar, şehir merkezinde yaşayanlara oranla arttı. Şehir içerisinde çok farklı etnik gruplar, çok farklı meslekler, çok farklı insanlar bir arada yaşayıp kentlileşmeye çalışıyoruz. Şehir hayatına alışmaya çalışıyoruz. Özellikle böyle tatil beldelerine de dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Burada farklı kültürel faaliyetlerin olabilmesinin alt zemininin olması gerekiyor." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarda, her bir ikametin kapılarının ardına baktıklarını belirten Yücel Yılmaz, "Buna doku analizi deniliyor. Burada yaşlı bir teyze mi oturuyor? Dul bir bayan mı var? 2 çocuklu genç bir bayan mı var? Asgari ücretle mi geçiniyor? Nasıl geçiniyorlar? Biz bunlara nasıl yardımcı oluruz diye kapı kapı kadın kollarımızla beraber, belediyemizdeki diyalog ekiplerimizle beraber çalıştıktan sonra, onlara göre onların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal projeler üretiyoruz. Bu; evde tıraştan tutun da, o insanın çocuklarına farklı şekilde ders verilmesi veya bakımevine alınması gibi bir çok çeşitle hayata geçiriliyor. Kişiye özel, kapının arkasında yaşayan insanlara özel çözüm üretme Bu da toplum adına bizim acizemiz kalmaması adına yaptığımız bir çalışmadır. Bunun dışında, Ayvalık için de çok geçerli olan çevre dostu belediyecilik anlayışımızdır. Mesela; Cunda Adası bize mirastır. Ayvalık bize mirastır. Burayı kirletmeye hakkımız yok. Nasıl bulduysak, daha temiz nasıl bırakabiliriz kaygısıyla çeşitli önlemlerle insanların hem hayatını hem de düzenini bozmadan ama çevreyi de kirletmeden bir belediyecilik anlayışı sunmayı hedefliyoruz. Bunların en sonunda da suların akıtılması, yolların yapılması, çöplerin toplanması gibi çalışmalarla da hizmet belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz. Biz bu belediyecilikler üzerinde projelerimizi ortaya koyup, kamuoyunun desteğini isteyeceğiz. Ayvalık zor bir yer. Biz burada Ak Parti olarak bazen ikinci, bazen üçüncü parti olarak sandıktan çıkıyoruz. Bu kez sizlerle beraber çalışıp, yapmış olduğumuz belediyeciliği ve kendimizi iyi anlatıp, kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin özel hayatına dokunmadan seçimlerde Ayvalık'ı almaya var mısınız?" diye sordu.

CHP'li Belediye Başkanı Gençer'i ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz parti binasındaki ziyaret ve istişare toplantısının ardından İl Başkanı Ahmet Sağlam ve beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Ayvalık Belediyesi'ne geçti.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'i makamında ziyaret eden Büyükşehir Başkan Adayı Yücel Yılmaz, ziyaretin anısına hediye verdiği Balkan Gençer'e misafirperverliği için teşekkür etti. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de Yücel Yılmaz'a Büyükşehir Başkan Adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunup seçimlerde başarılar diledi.

ATO'yu ziyaret ettikten sonra esnafları da unutmadı

Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yücel Yılmaz İlçe belediyesindeki ziyaretin ardından beraberindekilerle birlikte Ayvalık Ticaret Odası'na geçti. Burada Oda Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve ATO yöneticileriyle bir süre sohbet eden Yılmaz, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak ilçeden ayrıldı.

