Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

48 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 özel otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 özel otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sefa- Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, K.A. idaresindeki 34 VJ 1994 plakalı özel otomobil ile S.G idaresindeki 35 AE 5004 plakalı özel otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan A'nın kullandığı araç, yol kenarındaki park halindeki 35 AL 5044 plakalı bir başka özel otomobile çarptı. Kazada, sürücü K.A. ile araçta bulunan G.G. yaralandı.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin de yardımlarıyla kurtarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:31 Kaynak: İHA

Çamlık, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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