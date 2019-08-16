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Ayvalık Tabiat Parkı içerisinde çıkan samanlık yangını ilçeyi alarma geçirdi

42 dakika önce

Ayvalık Tabiat Parkı içerisinde çıkan samanlık yangını ilçeyi alarma geçirdiBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda bulunan zeytinlik alan içerisindeki bir samanlık henüz belirlenemeyen...

Ayvalık Tabiat Parkı içerisinde çıkan samanlık yangını ilçeyi alarma geçirdi
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda bulunan zeytinlik alan içerisindeki bir samanlık henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak alevlere teslim oldu.
Tabiat Parkı'nın Cunda Adası sınırları içerisinde Derviş Tepe mevkiinde çam ağaçlarının ormanın ortasında bulunan bir zeytinlik alanın içindeki ahırın yanındaki samanlık tutuştu.
Ormanlık alanda simsiyah dumanların göğe yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
Ayvalık'taki; kaymakamlık, belediye, polis, jandarma, Orman İşletmesi ve itfaiyeyi alarma geçiren yangın, hemen harekete geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin tabiat parkının içerisinde patika yolları aşarak yangın mahalline çok kısa süre ulaşmasıyla kısa sürede ulaştı.
Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter de havadan destek vermek istedi. Ancak itfaiye ekiplerinin tutuşan samanlıktaki yangını kısa zamanda söndürmesi nedeniyle müdahale edemeden geri dönmek zorunda kaldı.
Tamamen söndürülen samanlık yangını ile ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.
Balıkesir, Türkiye, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:35 Kaynak: İHA
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