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Ayvalık'taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki - Son Dakika

Ayvalık'taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki

15.12.2021 23:20

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Karaayıt Mahallesi'nde yağışların ardından demir zenginleştirme tesisinin atık deposunun patlayıp atıkların istinat duvarını yıkması sonucu çevreye saçılan zehirli maddeler bölgedeki canlıların hayatını olumsuz etkilerken, Belediye Başkanı Mesut Ergin duruma...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Karaayıt Mahallesi'nde yağışların ardından demir zenginleştirme tesisinin atık deposunun patlayıp atıkların istinat duvarını yıkması sonucu çevreye saçılan zehirli maddeler bölgedeki canlıların hayatını olumsuz etkilerken, Belediye Başkanı Mesut Ergin duruma tepki gösterdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, Karaayıt köyünde il mera komisyonu tarafından pandemi yasaklarının başladığı ilk gün alınan karar ile mera alanlarının Bilfer Madencilik'e devredilmesine sivil toplum örgütleriyle birlikte 6 ay önce Karaayıt köyüne giderek, dile getirdikleri tepkilerde ne kadar haklı olduklarının pazar günü yaşanan göçük ile bir kez daha kanıtlandığını söyledi. "Meralar Köylünündür Şirketlere Devredilemez" diye haykırdıklarını ama artık sözün bittiği yerde olduklarını kaydeden Başkan Ergin, "Mera alanlarının madencilere teslim edilmesini protesto etmekte ne kadar haklığı olduğumuz ortada sonuçlarını tüm çıplaklığıyla yaşıyoruz. Yakın zamanda yine bu madenciliğe ait atık/pasa depolama sahasında meydana gelen göçük nedeniyle tonlarca atık hemen yanı başındaki dereye taşmış, derenin taşıdığı bu zehirli atık Madra Barajı'na kadar taşınmıştır. Sulama amaçlı olarak kullanılan bu barajdan da tarımsal ürünlere karışması ve bu ürünleri kullananların sağlığı için risk oluşturması söz konusudur.

Bugün Ayvalık köylüsünün yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın değeri bir kilogram demirle biçilemez. Bu alanlar yaşam alanlarıdır, hayatın ana damarlarını kesemezsiniz" dedi.

Bilfer madencilik şirketinin faaliyetini sürdürdüğü alanın su havzalarının bulunduğu alan olduğunu hatırlatan Mesut Ergin, "Tarımsal sulamanın yapıldığı Madra baraj sahası içerisindedir, orman alanı içerisindedir, yaşam alanı içerisindedir. Bu nedenlerle Bilfer madencilik bölgeyi terk etmediği sürece yaşam tehdit altındadır. Bu bölge tekrar mera alanı ilan edilmediği sürece benzer afetler sık aralıklarla yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.

Patlayan atık deposunun havuzlarından Madra Barajı havzasına karışan sulardan numuneler alındığının altını çizen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu numuneleri Balıkesir Çevre İl Müdürlüğüne gönderdik ve gerekli şikayetimizi yaptık, sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaşama ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(Suat Salgın/İHA)

Ayvalık'taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki
Ayvalık'taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki
Ayvalık'taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki
Ayvalık'taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki
Ayvalık'taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki
Ayvalık'taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki

Mesut Ergin, Madencilik, Balıkesir, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki - Son Dakika


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