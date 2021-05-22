Ayvalık'taki fırtınada teknelerde 50 milyon Lira maddi hasar meydana geldi - Son Dakika

Ayvalık'taki fırtınada teknelerde 50 milyon Lira maddi hasar meydana geldi

22.05.2021 23:12
Ayvalık'taki fırtınada teknelerde 50 milyon Lira maddi hasar meydana geldi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, fırtınanın yol açtığı hasara ilişkin açıklama yaparak, "Teknelerde 50 Milyon Türk lirası maddi hasar oldu.

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, fırtınanın yol açtığı hasara ilişkin açıklama yaparak, "Teknelerde 50 Milyon Türk lirası maddi hasar oldu. Ana arterlerde 50 ağaç kökünden sökülerek yıkıldı. Altınova Kum Ada mevkiinde ana kara ile adayı bağlayan 300 metre uzunluğundaki köprü ciddi hasar gördü. Beş vatandaşın ev ve çatılarında hasar meydana geldi" dedi.

Yaşanan fırtına sonrasında bir basın toplantısı yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin başında bizzat bulunup zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Ayvalık Belediyesi Temizlik, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Zabıta müdürlüklerimize bağlı tüm saha ekiplerimiz aralıksız çalışarak çağrılara ulaştı" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, düzenlediği basın toplantısında cuma sabahı erken saatlerde başlayan, hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınanın Ayvalık'ta büyük hasara neden olduğunu ve çok sayıda teknenin parçalanarak battığını ve maddi hasar oluşturduğunu söyledi. Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Başkan Ergin, "Son yıllarda sıklıkla yaşanan afetler ticari ve amatör balıkçı teknelerine büyük zarar veriyor. Göreve gelir gelmez gördük ki, Ayvalık'ta yıllardır balıkçı barınağına olan ihtiyaç biliniyorken bu konuda kimse kılını bile kıpırdatmamış. Uzun yıllardır yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiğim için yaşananların son bulması amacıyla balıkçı barınağı ile ilgili acil olarak girişimlerde bulunduk. Bölgede ruhsatı mevcut endüstriyel balıkçılık üretiminin de planlanmakta olduğunu bu tesislerle birlikte tekne sayısı ve trafiğinin daha da yoğunlaşacağı, barınak, çekek, bağlama iskelesi gibi kıyı yapılarına olan ihtiyacın daha da artacağını öngörüyoruz, onun içindir ki, bir gün bile geciktirmeden balıkçı barınağının yapılması elzemdir. Onun için buradan Ankara'ya bir kez daha seslenmek istiyorum "ya yapın ya da bırakın biz yapalım" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ayvalık Liman Başkanlığı'na başvuru yaparak resmi süreci başlattıklarını hatırlatan Başkan Ergin, "Başvurumuz ile ilgilenen Bakanlık kentimize iki yetkili gönderdi. Yetkililer ile birlikte balıkçı barınağı yapmayı planladığımız iki ayrı yerin tanıtımını yaptık. Ancak o günden beri bakanlığın atacağı adımı bekliyoruz. İlave balıkçı barınağı, yanaşma, bağlama iskelesi ve benzeri kıyı yapılarına olan ihtiyacı gözetilerek, bunların imar planına işlenecek şekilde, plana esas olacak "Uygunluk Yer Tespitinin" yapılması konusunda başvurumuzu yaptık, kısa süre içinde yaşama geçirilmesini bekledik. Yaptığımız başvuruya onay verilmesi durumunda barınağı imar planlarımıza işleyip ÇED raporuyla birlikte Bakanlık, onlar yapmazsa, biz kendi olanaklarımızla balıkçı barınağını yapmaya talibiz" dedi.

Ayvalık Liman Başkanlığı'ndan aldıkları bilgiye göre Ayvalık Limanı'na kayıtlı muhtelif evsaftaki tekne sayısının 2043 ve 365 gün Ayvalık'ta demirli olmasına karşın özellikle Çanakkale ve İzmir Limanı'na kayıtlı 500'ün üzerindeki tekneyle birlikte bu sayının 2 bin 500'ü aştığını dile getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin şunları söyledi:

"Bölgenin yoğun rüzgar alan konumu, özellikle iklim değişiklikleri nedeniyle yakın tarihlerde sıkça yaşanmaya başlayan fırtına ve hortum gibi doğa olayları sebebiyle pek çok tekne batmış ya da maddi zarar görmüştür. Dünkü afette tüm birikimlerini kaybeden vatandaşlarımız da oldu. Belediyemiz kentte yaşanan her türlü olumsuzluğa yetişmek için kısa süre içinde hızır ekip oluşturdu. Çağrı merkezi ve Whatsapp hattı üzerinden yardım çağrısı alan ekipler, her yardım çağrısına ulaşmaya çalıştı. Ayvalığımız sahil kenti olması sebebiyle pek çok adası ile birlikte bölgenin en uzun kıyılarına sahip. İlçemiz balıkçılık, turizm, yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra çok sayıda amatör tekneyi de barındırıyor. Bu da en büyük zenginliklerimizden bir tanesi. Bölgede hali hazırda Alibey (Cunda) Adası'nda S.S. Su Ürünleri Kooperatifi'nce çalıştırılan bir adet "Balıkçı Barınağı" mevcut. SUBİS sistemine kayıtlı ve Ayvalık'ta balıkçılık mesleğini ifa eden 462 kişi bulunmaktadır. Bölgede turizm amaçlı ikinci konut sahibi ve ikametgahı Ayvalık'ta olmayan pek çok amatör balıkçıya da dönemsel olarak ev sahipliği yapmaktadır."

Başkan Ergin, afetin yaşandığı gün kısa süre içinde Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde, içerisinde Ayvalık Belediyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları idarecilerinin de bulunduğu hasar tespit komisyonunun kurulmasını sağladıklarını söyledi. Ergin, "Maddi olarak zarar gören vatandaşlarımız 0266 312 10 40 numaralı Kaymakamlık hattı üzerinden veya bizzat İlçe Kaymakamlığı'na gelerek başvuruda bulunabilir. Talepler kayıt altına alınarak, ekipler hasar tespiti için bölgeye gönderilecek" dedi.

Ergin, Şubat ayındaki hortum ve ardından dün yaşanan felaketle birlikte bölge milletvekilleriyle irtibata geçildiğini, konunun TBMM'ne getirilmesini ve kentin afet bölgesi olarak ilan edilmesi konusunda da taleplerin iletildiğini söyledi.

Batan gezi tekneleri arasında en büyük tekneye sahip olan Ayvalık Belediyesi meclis üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Ali Jale de batan teknenin çocukluk anılarıyla dolu olduğunu ve ağlamamak için kendini zor tuttuğunu belirterek, "Biz denizciler sadece teknesini değil umudumuzu kaybettik. Batan teknede çocukluk anılarım geçti, ondan sağlanan gelirle okudum. Ayvalık'ta kırmızı mercanlar çok önemli, artık dalış teknemizi de yok. Kamu kurumlarından ve odalarından tarafımıza verilen destek sözlerinin artık yaşama geçirilmesini istiyorum. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

(Emrah Elmas - Suat Salgın/ İHA)

Ayvalık'taki fırtınada teknelerde 50 milyon Lira maddi hasar meydana geldi
Ayvalık'taki fırtınada teknelerde 50 milyon Lira maddi hasar meydana geldi
Ayvalık'taki fırtınada teknelerde 50 milyon Lira maddi hasar meydana geldi
Ayvalık'taki fırtınada teknelerde 50 milyon Lira maddi hasar meydana geldi
Ayvalık'taki fırtınada teknelerde 50 milyon Lira maddi hasar meydana geldi

Ayvalık Belediyesi, Mesut Ergin, Balıkçılık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'taki fırtınada teknelerde 50 milyon Lira maddi hasar meydana geldi - Son Dakika


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