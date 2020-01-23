Ayvalık'taki Kadı Camii restore edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'taki Kadı Camii restore edilecek - Son Dakika

Ayvalık'taki Kadı Camii restore edilecek

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kadı Camii, restore edilecek.

Ayvalık'taki Kadı Camii restore edilecek, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kadı Camii, restore edilecek.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada Ayvalık'ın tarihi ve kültürel değere sahip çok sayıda mimarı yapıyı barındırdığını ifade etti.

Bu yapıları ayağa kaldırmak için çabaladıklarını kaydeden Görgülüarslan, "Çalışmalarımıza Ayvalık'ın en eski Türk yapısı olan Kadı Camii'den başladık. Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'nın destekleriyle Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na projemizi sunduk. Oradan belli bir miktar paramızı aldık. Bu kapsamda eş finansman çerçevesi içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere bu noktada büyük katkısı oldu. Ayvalık Belediyemiz ve Ayvalık Ticaret Odamızın da katkılarıyla bu projemizin ihalesini yaptık. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlanacaktır." diye konuştu.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor
Canlı yayında CHP'li vekilin sözleri Ahmet Hakan'ı kızdırdı: Bağlamayın bu adamı Albayraklar Savunma, sektörden çekilme kararı aldı Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'taki Kadı Camii restore edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]