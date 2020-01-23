Ayvalık'taki Kadı Camii restore edilecek - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kadı Camii, restore edilecek.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada Ayvalık'ın tarihi ve kültürel değere sahip çok sayıda mimarı yapıyı barındırdığını ifade etti.

Bu yapıları ayağa kaldırmak için çabaladıklarını kaydeden Görgülüarslan, "Çalışmalarımıza Ayvalık'ın en eski Türk yapısı olan Kadı Camii'den başladık. Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'nın destekleriyle Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na projemizi sunduk. Oradan belli bir miktar paramızı aldık. Bu kapsamda eş finansman çerçevesi içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere bu noktada büyük katkısı oldu. Ayvalık Belediyemiz ve Ayvalık Ticaret Odamızın da katkılarıyla bu projemizin ihalesini yaptık. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlanacaktır." diye konuştu.