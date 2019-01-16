Son Dakika Haberleri: Ayvalık'taki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Çıktı

Ayvalık'taki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Çıktı

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde önceki gün Mesut Agamola'nın (42) hayatını kaybettiği kazada, yaralanan Yakup Gündüz (30) de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ayvalık'taki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Çıktı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde önceki gün Mesut Agamola'nın (42) hayatını kaybettiği kazada, yaralanan Yakup Gündüz (30) de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Gündüz yönetimindeki 35 V 6431 araç, girdiği virajda kontrolden çıkıp yol kenarındanik elektrik trafosuna çarptı. Kazada sürücü Gündüz yaralanırken, 2 çocuk babası Mesut Agamola ise yaşamını yitirdi. Mesut Agamola'nın cenazesi dün Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. 

İzmir'deki bir hastaneye sevk edilen Yakup Gündüz de bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi bugün Çınarlı Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:26 Kaynak: DHA

Cunda Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
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