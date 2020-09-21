Ayvalık'taki okullarda seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de veliler çocuklarını okullara getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların kısmen de olsa açılarak yüz yüze eğitim vermesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Bahadır, şu bilgileri paylaştı:

"İlçemizde 17 ilkokulumuzda ana sınıfları ve 1'inci sınıflarımızda yaklaşık 1300 öğrencimizle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılını, pandeminin getirmiş olduğu bütün zorluklara rağmen bugün itibarıyla başlatmış bulunmaktayız. İnşallah bugünler tez zamanda geride kalır. Okullarımızda salgına karşı tüm tedbirleri Bakanlığımızın yoğun çalışmalarıyla almış durumdayız. Bu kapsamda, temizlik, hijyen, sosyal mesafe gibi bütün kuralları hayata geçirerek, okullarımızı sağlıklı bir şekilde en azından şimdilik 1'inci sınıf ve ana sınıfı öğrencilerimizi okul ile buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Velilerimize, en azından onlar kadar çocuklarımıza iyi bakacağımızı, emanetlerinin emanetimiz olduğunu ifade ettik. Okullarımızda hiçbir sorun olmadan bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Umudumuz ve dileğimiz yakın zamanda da tüm öğrencilerimizi; okullarımızla, öğretmenlerimiz ve MEB personeli olarak bizlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Başta ilçemiz olmak üzere ilimize ve ülkemize 2020-2021 eğitim ve öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum."