Merdivenli şehrin çöpçü katırları, son mesailerini yaptı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta merdivenli ve dar sokakların yıllardır temizliğini yapan katırlar, emeklilik öncesi son mesailerini tamamladı. 11 katırla vedalaşan temizlik görevlileri, duygusal anlar yaşadı.

Kent merkezinde bulunan 19 mahalleden 6'sında bulunan merdivenli dar sokaklar ve yokuşlar 80 yıldır katırların yardımıyla temizleniyor. Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilen katırlar, kamyonetlerin giremediği dar ve yokuşlu sokakların bir asra yakındır temizliğinden sorumlu olarak çalışıyor. Temizlik görevlileri, katırlarla birlikte gece yarısından sabah 07.00'a kadar Meşrutiyet, Mithatpaşa, Tepebaşı, On Temmuz, Karaelmas ve Terakki mahallelerinde yaklaşık 30 ton çöp topluyor.