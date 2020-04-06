Son Dakika › Güncel › Ayvalık'taki semt pazarında vatandaşlara maske dağıtıldı - Son Dakika
Ayvalık'taki semt pazarında vatandaşlara maske dağıtıldı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, semt pazarına gelen vatandaşlara maske dağıtıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, semt pazarına gelen vatandaşlara maske dağıtıldı.
Ali Çetinkaya Mahallesi Semt Pazarı'nda kontrollerini yapan zabıta ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi.
Pazarın giriş ve çıkışlarında vatandaşların ateşlerini ölçen ekiplerin, toplam 2 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:52 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme