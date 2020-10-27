Ayvalık'taki tarihi kilise restore edilerek müzeye dönüştürülecek - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 174 yıl önce Aya Triada Kilisesi adıyla inşa edilen, mübadele sonrası camiye çevrilen, bir dönem tütün deposu olarak kullanılan yapının restorasyon projesi, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli kültürel değerlerinden biri olan Aya Triada Kilisesi'nin yeniden hayata kazandırılarak müzeye dönüştürülmesinin kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Proje yöneticisi ve danışmanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özyiğit başkanlığında; rölövesi, restorasyon ve restitüsyon çizimlerinin Ayvalık Belediyesi Plan Proje ve İmar Müdürlüğü iş birliğinde tamamlanarak kurula gönderildiğini aktaran Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu kent turizmini yakından ilgilendiren müjdeli bir haber aldık. 1846 yılına tarihlenen Aya Triada Kilisesi restorasyon projesi kuruldan onay aldı. Kent turizmi çok büyük bir değer daha kazandı. Bu yapı restorasyonu tamamlandıktan sonra Ayvalık'ın kültürel yaşamı ve turizmine müze olarak çok büyük değer katacak. Ayvalık'taki kültür miras niteliğindeki tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması hem kent hem ülke turizminin hanesine artı değer olarak eklenecektir."

Belediye Başkanı Ergin, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil ve üyelere yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti.