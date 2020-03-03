Ayvalık'taki toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Ayvalık'taki toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi

6 saat önce

Ayvalık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon ve salgınlara karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

Ayvalık'taki toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi, System.String[]

Ayvalık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon ve salgınlara karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüse ve diğer salgınlara karşı tüm önlemler alınıyor.

Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ayvalık Belediyesine ait 4 hasta nakil ve cenaze aracının yanı sıra öğrencilerin de hizmetine açık olan 8 servis aracına dezenfekte çalışması yaptı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hudut kapısında termal kamera kurulmasının ardından araçlarda da dezenfekte çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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