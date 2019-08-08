Son Dakika Haberleri: Ayvalık'taki trafik keşmekeşine dubalı çözüm
Son Dakika Güncel Haber

Ayvalık'taki trafik keşmekeşine dubalı çözüm

10 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; özellikle yaz aylarında tam bir keşmekeş haline dönüşen kentin tek ana arteri üzerindeki trafiği rahatlatabilmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık'taki trafik keşmekeşine dubalı çözüm, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; özellikle yaz aylarında tam bir keşmekeş haline dönüşen kentin tek ana arteri üzerindeki trafiği rahatlatabilmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda; Ayvalık Belediyesi'nin hazırladığı projeyi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Koordinasyon Merkezi de onaylayınca, hemen kolları sıvayan Fen İşleri ekipleri yol kenarındaki Balpark'a ait otoparkın bir kısmını kaldırarak, yerine uzun bariyer yatar dubaları konuşlandırdı.

İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde PTT Şubesi karşısındaki halk otobüslerine ait durağın da 100 metre ileriye taşındığı proje kapsamında özellikle yol kenarındaki parklanmalar nedeniyle yaşanılan sıkışıklığın büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla Fen İşleri ekipleri tarafından başlatılan çalışma vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. - BALIKESİR
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak
Oyuncu Müjde Uzman, göbeğine yaptığı Photoshopla sosyal medyanın diline düştü AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan üyelerine istifa talimatı İBB'nin üst yönetimi tanıtıldı! İşte İmamoğlu'nun yeni kadrosu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 12:46:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'taki trafik keşmekeşine dubalı çözüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]