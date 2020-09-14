Ayvalık'taki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kubar esrar bulundurduğu bilgisi üzerine A.A'nın evi ile eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda 30 kilogram kubar esrar, 20 gram toz esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K, A.T, M.K, H.B. ve B.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

A.A'nın yakalanması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.